Граждане дали зуб

Объем рынка стоматологических услуг в целом по России в первой половине 2024 года в денежном выражении увеличился на 20% год к году, при этом средний чек вырос всего на 11%. Граждане стали чаще обращаться к стоматологам, но выбор все чаще делается в пользу менее дорогостоящих технологий, отмечают участники рынка. А число оказанных услуг, по данным аналитиков, растет в том числе за счет эстетических процедур — исправления прикуса, установки виниров и коронок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Продажи стоматологических услуг в январе—июне 2024 года в России выросли на 20%, до 263 млрд руб., следует из имеющихся у “Ъ” подсчетов DentalData. Средний чек при этом, по данным аналитиков, увеличился меньше — на 11%, до 7,6 тыс. руб. В DentalData говорят, что с начала этого года граждане стали чаще посещать частные стоматологические клиники, чему способствует рост реально располагаемых доходов населения. Этот показатель, по данным Росстата, за первую половину 2024 года вырос на 8,1% год к году.

Пациенты старшего возраста тратились на протезирование, молодые люди — на чистку и профилактику зубов, приходят к выводу аналитики DentalData, проанализировав чеки. На показателях роста рынка могло существенно отразиться и удорожание услуг, в том числе из-за роста стоимости используемых материалов, отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович.

Динамика доходов стоматологических клиник по федеральным округам России Выйти из полноэкранного режима Федеральный округ Выручка клиник в первой половине 2024 года (млрд руб.) Динамика выручки год к году (%) Средний чек клиник в первой половине 2024 года (тыс. руб.) Динамика среднего чека год к году (%) Дальневосточный 12,42 14,3 10,4 -9,34 Приволжский 41,16 21,3 6,6 19,3 Северо-Западный 43,87 16,7 8,1 14,3 Северо-Кавказский 3,11 24,9 5,1 19,6 Сибирский 26,62 19,9 7,4 16,8 Уральский 24,79 19 8,6 21,5 Центральный 92,69 21,3 7,5 15,5 Южный 19,2 24,9 6,3 17,8 Открыть в новом окне Источник: данные Dentaldata.

Например, в «Медси» стоимость услуг за 2023–2024 годы выросла на 10%, сообщила главный специалист по направлению «Стоматология» группы Вера Мазурова. Там в январе—июне текущего года за стоматологическими услугами обратилось на 10% больше человек, чем годом ранее. В сети клиник «Будь здоров» отметили, что в компании число оказанных стоматологических услуг за январь—июнь выросло на 3,1% год к году. В «Моситалмед» выросло не количество услуг, а средний чек — в среднем на 30% — и вместе с тем на 33% увеличилась выручка, говорит заведующая стоматологическим отделением сети Ануш Дронова. Она объясняет такой рост увеличением числа услуг хирургического профиля, которые обычно достаточно дорогие: например, имплантация или подсадка костной ткани.

В DentalData также указывают на рост популярности брекет-систем и элайнеров. Вера Мазурова подтверждает увеличение в эстетической стоматологии спроса на услуги по исправлению прикуса, а также установку виниров и коронок. В Will White Clinic спрос на эстетическую стоматологию в первом полугодии вырос на 15%, указывает гендиректор клиники Милена Вилинская. При этом, отмечает она, пациенты все чаще предпочитают комплексные процедуры, включающие комбинации виниров, коронок, ортодонтического лечения.

Управляющий одной из премиальных стоматологических сетей говорит, что в этом сегменте объем продаж сохранился на прошлогоднем уровне. При этом, добавляет он, средний чек в некоторых дорогих клиниках сократился год к году на 10%. В этом году спрос на различные направления сохраняется, но по каждому из них пациенты стали тщательно подходить к выбору метода лечения и выбирать более дешевые технологии, объясняет он.

По данным дистрибутора стоматологического оборудования Intel Medical Group, в январе—марте 2024 года объем рынка профильных услуг вырос на 7%, но уже во втором квартале из-за большого количества праздничных и выходных дней и начала отпускного периода просел на 10–30%. Руководитель компании Андрей Завалюк отмечает смещение спроса на более необходимые и первоочередные нужды — удаление зуба, недорогая его реставрация, терапевтическое лечение несложных случаев — и снижение запроса на дорогостоящее лечение.

На постепенный рост востребованности стоматологических услуг может влиять ряд факторов, говорит Лариса Попович. Среди них она называет ухудшение экологии, влияющее на показатели заболеваемости, повышенную заботу о здоровье, характерную для молодого поколения, а также недоступность таких услуг по системе обязательного медицинского страхования.

Полина Гриценко, Варвара Семенова