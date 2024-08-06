Лоукост загружается в такси

В России появился сервис лоукост-такси «Везет». Его запустил «Яндекс», об этом “Ъ FM” рассказали в самой компании. Поездки в новом приложении будут стоить дешевле, в час пик примерно на 20%, однако машину придется ждать дольше. Выполнять заказы сервиса будут те же водители, что и в тарифе «Эконом». Он будет доступен во всех городах, где есть «Яндекс Такси». Российская корпорация купила активы компании «Везет» в 2021 году. Сделка составила $178 млн. ФАС официально ее не одобрило, и в итоге стороны пришли к соглашению без обращения в службу. Причиной стало то, что «сделка действует в ограниченном количестве регионов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Приложении «Везет» работает как отдельное со своим формированием цен, отметила пиар-менеджер «Яндекс Такси» Ксения Вирченко: «Если сравнивать между собой "Эконом" и "Везет", что происходит в первом варианте? Очень часто бывает так, что желающих уехать на такси больше, чем свободных машин. И тут срабатывает наш алгоритм динамического ценообразования. Стоимость поднимается, и кто-то уезжает, соглашаясь заплатить побольше, а кто-то выбирает другой вид транспорта или ждет, пока цена не снизится. Что происходит в случае с "Везет"? Это сервис для пользователей и пассажиров, которые готовы подождать. Что это значит?

Цена ниже, но пользователь соглашается с тем, что машина приедет чуть попозже. В этом сервисе, когда есть высокий спрос и пассажиров больше, чем свободных такси, цена может вырасти только до определенного предела, не более чем на 50% от базового тарифа».

В «Яндексе» заявили, что «Везет» подойдет для несрочных поездок, а выгоднее всего им будет воспользоваться в часы пик или непогоду. Искать водителей приложение будет только в одном районе. При этом для исполнителей заказов обещают снизить комиссию агрегатора на 2 п.п. по сравнению с «экономом». Ждать машину в некоторых случаях можно не меньше часа, отметила председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова: «Идея была в том, чтобы снизить тариф. То есть, условно говоря, человек заказывает такси, у него есть свободное время, и, если водитель освобождается в этом районе, пассажир может уехать дешевле. При этом сервис ему не декларирует быструю подачу машины. Условно говоря, она может и через пять минут приехать, и в течение часа.

Водителю, в свою очередь, выгодно взять заказ, ближайший к его местоположению, чем ехать в соседний квартал или район с холостым пробегом. То есть их заработок будет сохранен за счет улучшения логистики.

Вероятность, что такси окажется в районе пассажира в течение пяти минут низкая, но она будет увеличиваться, если будет декларировано время "в течение часа"».

Сейчас водители стремятся зарабатывать больше, поэтому заказы нового сервиса могут их не заинтересовать, подчеркнул таксист Андрей, который сотрудничает с агрегатором: «Не понимаю экономику, почему там поездки будут стоить на 20% дешевле? У "Яндекса" уже сейчас есть такая опция, как поездка с попутчиком. Но водители ее тоже не любят, потому что цена в этом случае ниже. В общем, дорожает все. Среднее время подачи автомобиля увеличивается, что значит, что машин стало меньше. Раньше такси подъезжало за одну-две минуты. Сейчас стало нормальным и по пять минут его ждать. Иногда это занимает и больше времени. Уже ощущается нехватка водителей, значит, поездки дорогие и так. Вместо того, чтобы привлекать таксистов высокими ценами, вводят еще какой-то эконом. Я не понимаю пока, как это можно сделать».

Причина, по которой потребность в водителях ощущается так остро, — высокие комиссии в агрегаторах, считает председатель координационного совета профсоюза «Таксист» Андрей Попков. По его словам, пока условия не станут более привлекательными для них, цены не снизятся: «Нас интересует одно: проценты за поездку, которые не снижаются, а повышаются каждые полгода.

Почему с водителей "Яндекс" берет 30%? Максимальная ставка комиссии у агрегаторов должна быть 10%. Думаю, что появление нового сервиса — это временные полумеры и снизить тарифы не получится».

По данным портала «Чек Индекс», с начала года по середину июня средняя стоимость поездки в такси в Москве превышала 800 руб., что на 5% больше год к году. Спрос на заказ машин увеличился за этот период на 3%. По мнению аналитиков, некоторые граждане из-за этого стали переходить на каршеринг.

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Анжела Гаплевская