Производство пива в России выросло до максимума за 11 лет

По итогам первого полугодия производство пива в России выросло на 7,3% в годовом выражении, до 451,4 тыс. дал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Росстата. Это стало максимумом с 2013 года, когда было выпущено 451,9 тыс. дал.

В основном производили пиво крепостью от 0,5% до 8,6% — на него пришлось 85% всего выпущенного объема продукции. Еще 12,1% — на напитки, изготавливаемые на основе пива, порядка 2% — на безалкогольное пиво. Больше всего пива было выпущено в июне — 88,2 тыс. дал. В месячном выражении это на 1,8% больше, в годовом — на 6,9%.

Основной объем пива в России производится в Приволжском (136,1 тыс. дал) и Центральном (122,7 тыс.) федеральных округах. В Сибирском федеральном округе выпустили 86,8 тыс. дал, в Южном — 36,1 тыс., в Северо-Западном — 31,6 тыс., в Уральском и Дальневосточном федеральных округах — по 16 тыс. дал. Меньше всего произвели пива в Северо-Кавказском федеральном округе — 6,6 тыс. дал.

В июне поставки разливного пива выросли на 18% год к году. По подсчетам компании NielsenIQ, в целом за полгода продажи пива в России в денежном выражении выросли почти на 13%. В литрах спрос стал больше почти на 5%. Эксперты объясняют это восстановлением крупнейших игроков после длительного снижения и обновлением ассортимента. Сейчас доля пива занимает 83% продаж всего алкоголя.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Пиво продажами пенится».