Главные новости за 1 августа. Сочи

В национальном парке Сочи предупредили об изменении стоимости посещения рекреационных объектов «33 водопада», «Водопады Псыдах и Шапсуг» и «Змейковские водопады». С 1 августа проход к ним будет стоить 300 руб.

В первом полугодии 2024 года в Сочи и других городах Краснодарского края реализуются 11 инвестиционных проектов в потребительской сфере на сумму 3,2 млрд руб. Благодаря этим проектам удалось создать около 400 новых рабочих мест.

В августе власти Сочи рассчитывают принять на курорте более 1 млн туристов. С начала года Сочи принял уже более 4,5 млн человек. Единовременно на курорте по состоянию на 1 августа находятся свыше 206 тыс. гостей.

Покупательский спрос на квартиры в Сочи может незначительно снизиться на фоне отмены льготной ипотеки. Эксперты ожидают снижение на уровне 5–7%, что значительно меньше, чем в других регионах России.

Пассажирские перевозки на скоростных судах «Комета», курсирующих между Анапой и Сочи, с 1 августа 2024 года будут временно остановлены. Сроки возобновления морского сообщения между этими городами Черноморского побережья не уточняются.

В Хостинском районе Сочи трех граждан средней Азии привлекли к административной ответственности за незаконное ношение одежды, похожей на полицейскую форму. Еще одного иностранца задержали за ношение панамы с символикой запрещенной организации.

В Сочи в 2024 году из аварийного жилья переселят 998 человек. В новые квартиры сочинцы переедут благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

В Сочи сотрудники полиции задержали двух водителей автобусов, устроивших драку на остановке Театральной. Очевидцы попытались разнять водителей, но не смогли остановить их до прибытия полиции.

В Сочи прокуратура выявила неправомерное расходование более 200 млн руб. при реализации нацпроекта «Образование». Подрядчик присвоил средства при строительстве образовательного учреждения.

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