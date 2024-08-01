Сочи в августе планирует принять более 1 млн туристов

В августе власти Сочи рассчитывают принять на курорте более 1 млн туристов. Прогноз турпотока и работу основных курортных отраслей обсудили на заседании городского оперштаба под председательством заместителя главы города Олега Бурлева, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

С начала года Сочи принял уже более 4,5 млн человек. Единовременно на курорте по состоянию на 1 августа находятся свыше 206 тыс. гостей. Средняя загрузка средств размещения города достигла 91%. На 79% заполнены отели в горах. Специалисты с начала года отобрали более 3,7 тыс. проб воды для проверки качества.

Аэропорт Сочи в сутки обслуживает 62 тыс. пассажиров. Городской оперативный штаб работает на протяжении всего сезона и объединяет представителей всех ресурсоснабжающих предприятий, правоохранительных органов, крупных транспортных и природных объектов.

Вячеслав Рыжков

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