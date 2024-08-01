В Сочи задержали водителей автобусов после драки на остановке

В Сочи сотрудники полиции задержали двух водителей автобусов, устроивших драку на остановке Театральной. Видео инцидента появилось в социальных сетях, сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На записи видно, как мужчина вышел из своего автобуса и подошел к другому водителю. Спор перерос в драку. Один из участников достал предмет, похожий на нож. Очевидцы попытались разнять водителей, но не смогли остановить их до прибытия полиции.

Участковые из Центрального отдела полиции задержали обоих нарушителей и составили на них административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Сейчас водители находятся в камере для задержанных. По факту инцидента проверка продолжается.

Мария Удовик

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