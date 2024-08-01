В нацпарке Сочи изменится стоимость посещения трех водопадов

В национальном парке Сочи предупредили об изменении стоимости посещения рекреационных объектов «33 водопада», «Водопады Псыдах и Шапсуг» и «Змейковские водопады». С 1 августа проход к ним будет стоить 300 руб., предупредили в пресс-службе нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

«Решение о повышении стоимости принято по завершении мероприятий по благоустройству. На природных комплексах установлены настильные тропы из лиственницы на металлическом каркасе, мосты через глубокие балки и ручьи, места для отдыха, а также информационные стенды и знаки»,— объяснили в нацпарке.

На водопадах Псыдах и Шапсуг, а также на Змейковских водопадах установили новые санузлы. В них есть современные системы вентиляции и гидроизоляции, это первые такие конструкции в парке. В будущем их планируют установить и на других объектах.

В нацпарке обратили внимание, что стоимость посещения не повышали в течение трех лет. За счет полученных от туристов средств в парке модернизируют инфраструктуру, проводят мероприятия по улучшению условий для отдыха и туризма.

Также с 1 августа в нацпарке изменится перечень льготных категорий рекреационных объектов. Бесплатно посещать парк смогут члены семьи погибшего ветерана боевых действий.

Вячеслав Рыжков

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