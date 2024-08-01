Спрос на жилье в Сочи снизится на 5% из-за отмены льготной ипотеки

Покупательский спрос на квартиры в Сочи может незначительно снизиться на фоне отмены льготной ипотеки. Эксперты ожидают снижение на уровне 5–7%, что значительно меньше, чем в других регионах России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Михеенко Фото: Дмитрий Михеенко

«Рынок недвижимости в Сочи продемонстрировал свою устойчивость, несмотря на отмену льготной ипотеки. Во многом это объясняется тем, что Сочи остается привлекательным для покупателей благодаря статусу курортного города. Жилье здесь востребовано как среди местных жителей, так и среди инвесторов и покупателей из других регионов. Первичный и вторичный рынки здесь сохраняют свою активность, поддерживая общий высокий уровень спроса»,— рассказала «Ъ-Сочи» генеральный директор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева.

Вместе с тем эксперты не исключают временных ценовых корректировок. Инвесторы, которые покупали квартиры для инвестирования, могут начать продавать их по сниженной стоимости.

«Застройщики ожидают новых государственных программ или снижения ключевой ставки для поддержания спроса. Они предлагают собственные льготные программы и скидки, однако этого недостаточно для полного восстановления покупательской активности. Прогнозы экспертов указывают на возможную стагнацию и снижение цен на жилье, особенно если темпы продаж продолжат снижаться в августе»,— добавила руководитель «ГРЦ».

Снизиться могут и темпы строительства. Это связано с тем, что застройщики не будут наращивать мощности без уверенности в продажах.

Александра Каверина

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