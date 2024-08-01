Подрядчик в Сочи присвоил 206 млн рублей при строительстве школы

В Сочи прокуратура выявила неправомерное расходование более 200 млн руб. при реализации нацпроекта «Образование». Подрядчик присвоил средства при строительстве образовательного учреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорный орган обнаружил, что руководство компании-подрядчика и иных привлеченных хозяйствующих субъектов под видом оказания услуг по вывозу и транспортированию грунта незаконно завладели более чем 206 млн руб. бюджетных средств. Для этого использовали фиктивный документооборот, а аванс расходовали нецелевым способом.

Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Надзорный орган контролирует ход расследования. Также прокуратура подала иск о взыскании ущерба. Имущество ответчиков арестовали. Удалось вернуть в бюджет более 25 млн руб.

Вячеслав Рыжков

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