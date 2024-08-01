Крупнейшие инвестпроекты на Кубани реализуют в Сочи, Новороссийске и Краснодаре

В первом полугодии 2024 года в Сочи и других городах Краснодарского края реализуются 11 инвестиционных проектов в потребительской сфере на сумму 3,2 млрд руб. Благодаря этим проектам удалось создать около 400 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба департамента потребительской сферы Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Наиболее крупные проекты внедряют в Сочи, Новороссийске и Краснодаре. Сейчас реализуются еще 60 инициатив, оцениваемых в 41,6 млрд руб. В рамках этих проектов в Сочи и других городах Краснодарского края строят 25 торговых объектов, 11 придорожных сервисов, 13 логистических и распределительных центров, шесть кафе и ресторанов, а также четыре автозаправочных станций.

Руководитель департамента потребительской сферы региона Роман Куринный отметил, что потребительская сфера остается привлекательной для инвесторов, что, в свою очередь, способствует повышению качества жизни населения. Достаточное количество объектов отрасли и их разнообразие создают эффективную потребительскую инфраструктуру для жителей и гостей Краснодарского края, резюмировал господин Куринный.

Мария Удовик

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