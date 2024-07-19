American Express отправляется из России
Компания второй раз за 100 лет уходит с российского рынка
Российский Америкэн Экспресс банк подал заявление о своей ликвидации в июле этого года, а фактически прекратил проводить операции российских клиентов в 2022 году. До этого компания American Express уходила из России почти 100 лет назад — после революции. Она была курьерской, туристической, но больше известна в мире как финансовая — именно American Express придумала дорожные чеки и выпускает одну из самых известных в мире кредитных карт. В России же ни в туризме, ни в картах она не стала лидером, но нашла свою нишу, для которой ее уход стал довольно болезненным.
Фото: AP
В начале июля Америкэн Экспресс банк, дочерняя организация American Express Company, подал заявление о ликвидации юридического лица, о чем появились сведения в системе СПАРК. Многие российские «дочки» иностранных банков заявляли о планах уйти из России, но Америкэн Экспресс банк будет первым, кто сделает это по новым правилам. В конце мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым разрешил добровольную ликвидацию Америкэн Экспресс банку. Это разрешение необходимо, поскольку, согласно указу президента от 5 августа 2022 года, компаниям из недружественных стран необходимо согласовывать любой способ своего ухода из страны, в том числе и через ликвидацию. Таким образом, закончилось присутствие в России American Express, которое началось более века назад, а без перерыва продолжалось 67 лет, с 1957 года.
Впервые представительство компании в стране было создано в 1916 году и находилось в Санкт-Петербурге в здании около Банковского моста. Но просуществовало оно недолго: из-за Октябрьской революции в 1918 году представительство было закрыто. Заново офис American Express открылся уже в московской гостинице «Интурист» (сегодня «Метрополь») в 1957 году, и одновременно государственное акционерное общество по иностранному туризму в СССР «Интурист» открыло свой офис в Нью-Йорке. С 1957 по 1992 год московский офис American Express занимался в основном оказанием туристических услуг, при этом выдавая дорожные чеки советским служащим, отправляющимся в заграничные командировки. Впрочем, и выездной туризм постепенно появлялся: если в 1955 году за границу выехало всего 2,5 тыс. советских туристов, то в 1970-м их численность составила 1,8 млн человек, а в 1991-м — 10,8 млн. Поток иностранцев в нашу страну также рос: в 1956 году количество иностранных гостей СССР составило почти 500 тыс. человек, в 1965-м — 1,3 млн человек, в 1975-м — 3,7 млн человек, а в 1980-м — 5 млн человек. Всего же с 1956 по 1985 год в СССР побывало более 70 млн человек из 162 стран всех континентов. В 1969 году офис American Express организовал прием платежей картами этой платежной системы от зарубежных туристов.
От перевозки ценностей к кредитным картам
В России, как и во всем мире, American Express известна в первую очередь как финансовая корпорация. Между тем создавалась она как компания, занимающаяся транспортом. Началось все с того, что Генри Уэллс в 1841 году создал транспортную компанию Wells & Co. В 1850 году она объединилась с компаниями Уильямом Фарго «Ливингстон, Фарго и Ко» и Джона Батерфилда «Батерфилд и Уоссон» в курьерскую компанию American Express Company, которая доставляла корреспонденцию, ценные грузы и перевозила наличные на Среднем Западе. К концу гражданской войны между Севером и Югом у American Express Company было 900 отделений в десяти штатах. В 1868 году к American Express Company присоединился ее главный конкурент — Merchants Union, и она стала называться American Merchants Union Express Co.
В 1864 году Федеральная почтовая служба США ввела в обращение почтовые переводы, тем самым создав конкуренцию бизнесу American Express по перевозке наличных. В компании рассмотрели новинку почтовой службы, но сочли, что бланк почтового перевода очень легко подделать, и не стали торопиться повторять этот продукт. И только спустя более 15 лет, в 1881 году, новый президент компании Джеймс Фарго (младший брат Уильяма) решил заняться денежными переводами. Сотрудник American Express Марселлус Берри смог создать бланк денежного перевода, который был защищен от подделки, и компания начала продавать их дешевле, чем конкурент. В 1918 году все транспортные компании были национализированы и объединены в Railway Express Agency, но к тому времени у компании, вернувшей себе в 1873 году имя American Express, появились новые виды бизнеса, напрямую не связанные с грузоперевозками,— туристические и финансовые услуги.
В конце 80-х годов позапрошлого века Джеймс Фарго отправился в Европу, где обнаружил, что даже у него, богатого человека, главы крупной компании, возникли серьезные проблемы с получением денег по аккредитиву. Вернувшись в Америку, он поставил перед своим служащим Марселлусом Берри задачу придумать, как путешественнику, не таская с собой большую пачку наличных, чувствовать себя уверенно за границей. Марселлус Берри, следуя не самым четким указаниям шефа, придумал дорожные чеки, которые в 1891 году начала выпускать American Express номиналом в $10, $20, $50 и $100. В первый год компания продала всего 248 чеков на общую сумму $9120, поскольку обналичить чек можно было только в офисах American Express, которые были исключительно в пределах США и не во всех штатах. Но уже к 1892 году компания заключила договоры с банками и гостиницами, в результате в тот год чеков было продано почти на $500 тыс., а к 1909 году годовой объем их продаж достиг $23 млн.
В 1915 году в American Express появился туристический департамент. Компания устраивала туры по Европе, Южной Америке, Азии, Вест-Индии и по другим направлениям. А после первого кругосветного четырехмесячного круиза в 1922 году с остановками на Кубе, Яве, в Панаме, Гонолулу, Японии, Китае, Сингапуре, Индии, Каире и Средиземноморье American Express стала ассоциироваться с роскошными путешествиями. Несмотря на успешность туристического бизнеса, заметно большую прибыль компания получала от продажи путешественникам дорожных чеков.
Фредерик Смолл, в 1915 году сменивший Джеймса Фарго на посту президента American Express, предложил свою концепцию отношений компании с путешественниками. По его мнению, недостаточно продать туристу билет и дорожный чек, необходимо удовлетворять его потребности все время путешествия. Благодаря этому подходу к 1929 году American Express превратилась в крупнейшее американское турагентство. Вторая мировая война обрушила туристический бизнес компании, и выжила она в основном благодаря дорожным чекам. В середине войны Фредерик Смолл ушел в отставку, и его место занял Ральф Рид, который был большим любителем путешествий. Неудивительно, что после войны именно это направление стало основным для компании.
В 1946 году Ральфу Риду предложили идею нового продукта: клиенту открывается депозитный счет, к которому привязывается специальная карточка, и с ее помощью можно было бы расплачиваться за товары и услуги, не имея с собой наличных, но только в пределах суммы депозита. Увлеченный развитием туристического направления Ральф Рид не стал торопиться с опробыванием новой идеи. Спустя четыре года эту идею реализовали Фрэнк Макнамара и Ральф Шнайдер, основавшие Diners Club. Стать его членом можно было, оплатив годовой взнос в размере $3 и внеся депозит на счет. Член клуба получал карточку, с помощью которой можно было расплачиваться в ресторанах, принимавших карточку, при этом держатель карты получал скидку 10%. К 1955 году карточки Diners Club были у 200 тыс. человек, а за пять лет они с их помощью потратили $20 млн. Вслед за Diners Club собственные карточные программы запустили American Hotel Association, фирмы по прокату автомобилей Avis и Hertz, а также ассоциация ресторанов Gourmet. После этого American Express также решила выйти на карточный рынок, купив American Hotel Association (150 тыс. карт) и Gourmet (40 тыс. карт).
Стартовые позиции у American Express были отличные — более 200 тыс. американцев, пользовавшихся ранее дорожными чеками компании, захотели получить карточку, которая должна была появиться на рынке только через год. К тому же репутация American Express и ее связи с отелями и ресторанами по всему миру обеспечили обширную сеть приема будущих карт. К 1 октября 1958 года, когда публике была официально представлена лиловая карточка American Express, ее готовы были принимать более 17500 торгово-сервисных предприятий в Америке и Европе. Правда, хорошие предпосылки не привели к хорошему старту: три первых года карточный бизнес был убыточным, в первую очередь из-за плохого менеджмента. В результате в 1961 году Ральфа Рида на посту президента сменил Говард Кларк вместе со своим подчиненным Джорджем Уотерсом, взяв курс на резкие перемены. Они подняли ежегодный взнос с $6 до $8 в год, что позволило увеличить доходы компании на 30%, не потеряв аудиторию, а главное — уведомили всех держателей карт, что после месяца просрочки платежей их карточки будут аннулированы. Кроме того, карточка стала зеленой, а после того как в 1966 году American Express начала выпускать корпоративные кредитные карты, количество ее клиентов увеличилось на порядок. К середине 90-х количество карт American Express по всему миру приближалось к 40 млн, а ежегодные траты по ним превысили $160 млрд.
В России — на особом счету
К началу 90-х российский офис American Express занимался в основном туристическими услугами, в нем работали десять человек, из которых двое были американцами, остальные — россияне. Как рассказал «Ъ-Review» бывший председатель правления российского банка Америкэн Экспресс Алексей Маслов, в 90-е годы было получено разрешение ЦБ на выдачу наличных держателям карт American Express — тот выписывал банковский чек и по этому чеку получал наличные, а потом с его счета списывалась полученная сумма. С 1993 года этот офис начал заниматься дорожными чеками, причем офис в Москве отвечал за 15 стран бывшего СССР, где продавались и обналичивались чеки American Express.
В то время в корпорацию American Express входила компания Moneygram — вторая в мире по объему денежных переводов. Она своего офиса в России не имела, и московский офис American Express помогал Moneygram договариваться с банками о налаживании международных денежных переводов. Кроме того, российский офис помогал европейскому налаживать корреспондентские отношения с банками стран бывшего СССР — корсчета кредитные организации с постсоветского пространства устанавливали с American Express Bank, имевшим корреспондентские отношения с 400 банками по всему миру.
Московский офис помогал во взаимодействии российских банков с ним для того, чтобы выдавать россиянам карты American Express, выпущенные в Лондоне. Несмотря на то что American Express в России продавал дорожные чеки, выдавал карты и нередко общался с Банком России, на все попытки регулирующих воздействий на него отвечал, что не находится в сфере регулирования ЦБ, поскольку является туристической компанией.
Ситуация изменилась в 2005 году, когда было принято решение, что American Express в России нужна банковская лицензия. Сначала было организовано представительство глобального American Express Bank, а 15 декабря 2005 года был зарегистрирован Америкэн Экспресс банк. Как рассказал «Ъ-Review» Алексей Маслов, основным продуктом банка был корпоративный кредитный счет. «“Корпоративный кредитный счет American Express — Business Travel Account” — первый “рублевый” продукт AmEx для корпоративных клиентов в России был предложен в марте 2010 года»,— говорит он. По его словам, это инновационный платежный инструмент, предоставляющий клиентам возможность как получения кредита, так и внедрения системного финансового решения, позволяющего обеспечить эффективный контроль и оптимизацию корпоративных расходов. «Не являясь в традиционном классическом виде карточным, этот продукт тем не менее представляет собой полный аналог виртуальной корпоративной кредитной карты, в частности, в рамках “American Express — ВТА” используется номер, аналогичный номеру корпоративной кредитной карты, который присваивается определенному корпоративному клиенту»,— пояснил Алексей Маслов. Клиент, по его словам, применяет данный номер для доступа к своему кредитному счету, используя заемные средства на оплату всех статей, связанных с представительскими расходами, прежде всего для покупки авиабилетов и бронирования отелей. У «American Express — ВТА» был даже бесплатный период, как у всех современных кредитных карт, и составлял он, как правило, до 58 дней. «Одной из важнейших особенностей “American Express — ВТА” является возможность предоставить клиенту совместно с туристическим агентством, в котором он обслуживается, детализированные электронные отчеты об оплаченных услугах»,— рассказал Алексей Маслов.
В результате, как рассказал «Ъ-Review» источник на платежном рынке, к 2022 году около 60% российских туристических фирм использовали «American Express — ВТА» для бронирования отелей, а также авиа- и железнодорожных билетов. Но в 2022 году Америкэн Экспресс банк прекратил проводить операции в России. А поскольку этот продукт был только у него, в туристической отрасли страны случился серьезный шок из-за прекращения обслуживания им российских компаний.
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Подели и плати
Как развивается российский рынок «платежей по частям»
Зачастую, покупая товары на маркетплейсах, пользователи сталкиваются с многочисленными вариантами оплаты, в том числе предложениями разбить платеж по покупке на части. Как развиваются сервисы оплаты покупок в России, разбирался «Ъ-Review».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
BNPL шагает по миру
BNPL (buy now pay later; покупай сейчас, плати потом) — это сервисы оплаты покупок, преимущественно небольших, частями. Сервисы позволяют разбить сумму платежа на четыре равные части, с платежами каждые две недели. Для оформления BNPL нужен лишь номер телефона, на который придет код подтверждения в момент оплаты. Кредитный договор при выборе такого способа оплаты на заключается, проценты не начисляются.
Один из старейших BNPL-сервисов был запущен в Швеции. Шведская BNPL-платформа Klarna существует уже более 20 лет. А наибольшую популярность BNPL приобрели в Австралии: на континенте 50% онлайн-покупок совершаются с помощью «платежей частями».
«Китай — крупнейший в мире рынок BNPL с объемом свыше $100 млрд. Рост рынка обусловлен ростом популярности онлайн-торговли и наличием ряда крупных и хорошо зарекомендовавших себя поставщиков BNPL-услуг (Alipay, WeChat Pay). США — второй по величине рынок BNPL с объемом свыше $50 млрд. Рост рынка обусловлен растущим внедрением BNPL-сервисов флагманскими ритейлерами и поставщиками финансовых услуг (Amazon, PayPal). Европейский рынок BNPL также быстро растет — с объемом рынка свыше $20 млрд. Рост рынка обусловлен растущей популярностью онлайн-торговли и наличием ряда хорошо зарекомендовавших себя поставщиков BNPL-услуг (Klarna, Afterpay)»,— перечисляет старший преподаватель кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Оксана Полищук.
С точки зрения развития BNPL-сервисов эти рынки являются флагманами, так как на них отмечается высокий уровень проникновения онлайн-торговли, что увеличивает базу потенциальных клиентов для BNPL-провайдеров. Кроме того, крупные розничные торговцы и поставщики финансовых услуг на этих рынках все чаще интегрируют BNPL-сервисы в свои платформы, а это делает BNPL доступным и удобным для потребителей, перечисляет госпожа Полищук. Регулирующие органы на этих рынках поддерживают инновации в сфере финансовых технологий и принимают меры для защиты прав потребителей, использующих BNPL-сервисы.
Молодой рынок
В России рынок активно развивается всего несколько лет и сейчас поделен между несколькими крупнейшими игроками, входящими в финансовые и ИТ-группы. Основными игроками на рынке являются сервисы «Долями» (Т-банк), «Подели» (Альфа-банк), «Плати частями» (Сбербанк), «Сплит» («Яндекс») и некоторые другие. Молодость рынка приводит к нехватке накопленных данных по нему и к разнице в оценках.
В «Долями» оценивают размер российского рынка BNPL по итогам 2023 года в 180 млрд руб., в 2024 году ожидается его рост до 300 млрд руб., ждут в компании. По данным FinTech Radar, в 2023 году объем рынка BNPL в России вырос на 150%, достигнув 28 млрд руб. По оценке экспертов, на конец первого квартала 2024 года объем рынка BNPL составляет порядка 30–40 млрд руб. Ожидается, что рынок рассрочки вырастет в текущем году еще на 40–50% и достигнет отметки в 42–60 млрд руб. Аналитики агентства Moody's еще более оптимистичны и прогнозируют рост рынка BNPL в России на 70% в 2024 году. Согласны и эксперты, и участники рынка в одном: рынок стремительно растет.
По данным Frank RG, в 2022 году доля покупок с использованием BNPL-сервисов составляла не более 1% от рынка e-commerce, а в конце 2023 года — не более 1,5%. Прогнозируется, что к концу 2024 года она будет составлять не более 1,8%. По мнению аналитиков, большое влияние на развитие рынка может оказать регулирование. Более строгий контроль может замедлить его рост. Давление на сегмент может оказать спад расходов потребителей, перечисляет Оксана Полищук. Помимо этого, на фоне продолжающегося стремительного развития финансовых технологий BNPL может быть вытеснен новыми решениями, допускает она.
Во Frank RG ждут, что при умеренном регулировании к 2028 году доля покупок с BNPL в e-commerce увеличится до 3%, но при жестком сценарии регулирования сегмент BNPL ждет сокращение до 1,3%. «Развитие BNPL-сервисов напрямую зависит от динамики роста онлайн-торговли. Скорее всего, мы будем видеть корреляцию между замедлением темпов роста онлайн-торговли и оборотами BNPL-сервисов»,— поясняет руководитель «Долями» Дмитрий Серёгин. В этом случае у игроков рынка рассрочек станет меньше, а у покупателей не останется альтернатив, опасаются в BNPL-сервисе «Сплит».
«Рост экосистемных продуктов BNPL-маркетплейсов, связанных с электроникой и техникой, может быть замедлен из-за больших лимитов, что потенциально станет препятствием для роста этого сегмента. Мы прогнозируем, что к концу первого квартала 2024 года объем рынка BNPL в России может достичь 120–130 млрд руб. в годовом выражении для онлайн- и офлайн-сегмента, а сам рынок может увеличиться на 30–40% к концу года по сравнению с декабрем 2023 года»,— описывает ситуацию на рынке директор по развитию «Подели» Александр Мичурин. По его словам, основные факторы роста связаны с расширением сервиса на новые категории товаров с высокими средними чеками, а также увеличением использования BNPL в сфере услуг, особенно в сегментах HoReCa и красоты. Интерес потребителей к альтернативным источникам финансирования на фоне высоких процентных ставок также окажет свое влияние на рост. «Рынок e-com в 2024 году продолжит рост и, по нашим оценкам, вырастет на 30% к 2023 году и достигнет около 10 трлн руб. Однако сдерживающими факторами могут стать регулирование отрасли, требующее корректировок бизнес-моделей провайдеров BNPL, а также консервативный подход к рискам и проценту одобрения заявок»,— перечисляет господин Мичурин.
По прогнозу Data Insigh, доля онлайн-торговли на российском рынке ритейла и в этом году вырастет — до 19% от общего объема розничной торговли. По оценкам, в 2025 году объем онлайн-торговли в России составит около 5,3 трлн руб. Ожидается, что этот показатель будет расти в среднем на 12–15% в год в течение следующих нескольких лет.
Как регулируется рынок BNPL
Одной из ключевых проблем на рынке BNPL в России остается отсутствие регулирования этого сегмента.
«Концепция “Купи сейчас, заплати позже”, безусловно, становится все более популярна, особенно в условиях инфляции, то есть повышения цен на товары, которые потребитель планирует купить, но не имеет возможности сделать это здесь и сейчас. Этот вариант продаж в данный момент очень популярен на рынке, и от него зависят многие политики продаж. Теперь можно пользоваться этой услугой, не выходя из дома, на веб-сайтах, в приложениях, интернет-магазинах и даже в физических магазинах. В мировой практике выделяют наиболее популярные сервисы: AfterPay, QuadPlay, Klarna, PayWithFour и другие. Некоторые платформы являются транснациональными, что расширяет охват покупателей и пользователей»,— говорит кандидат юридических наук, доцент кафедры международного и публичного права юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Елена Баракина.
Однако подобные сервисы не только дают дополнительные возможности для поддержания спроса на товары, но и повышают «закредитованность» населения, так как фактически позволяют получать финансовые услуги без проверки кредитоспособности. Хотя сами сервисы не относят данный финансовый продукт к займу или кредиту. Российский регулятор обратил внимание на возможные проблемы в связи с неурегулированностью правоотношений между сервисом и потребителем (покупателем), особенно в случае просрочки платежа, признает Елена Баракина.
Отсутствие регулирования рынка рассрочки не дает возможности Банку России получать обязательную отчетность от его участников. Из-за этого сложно как оценить объем этого рынка, так и давать прогнозы по темпам роста, признают в регуляторе. Регулирование сегмента должно было быть разработано до 1 июня текущего года. Однако пока участникам рынка и регулятору не удалось прийти к решению.
Вместе с тем Банк России считает, что для защиты прав пользователей сервиса BNPL важно устранить арбитраж между рассрочкой и потребительским кредитованием и выстроить защиту пользователя рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщик, оформивший потребительский кредит. «Мы ведем обсуждение со всеми заинтересованными сторонами и считаем возможным установить достаточно длительные переходные сроки вступления регулирования в силу. В том числе потому, что размер рынка еще не так велик и у всех, кто участвует в этом бизнесе, должно быть время адаптировать свои бизнес-модели и поэтапно подстроиться к новым требованиям»,— указывает представитель регулятора. «Мы начали эту работу заранее, чтобы не повторять отрицательный опыт других стран, которые сперва позволили рынку BNPL разрастись, а затем столкнулись с рядом проблем: ростом неконтролируемой долговой нагрузки, неадекватными штрафами за просрочку выплат, взысканием долгов»,— отмечают в ЦБ.
Банк России обеспокоен, в частности, тем, что многие операторы так называемой бесплатной рассрочки не проводят идентификацию клиента, поэтому нет возможности определить, кто именно пользуется рассрочкой, а также нельзя соотнести их нагрузку по рассрочке с долговой нагрузкой в банках и у других кредиторов. «Мы считаем важным, чтобы, начиная с определенного размера долга, эта информация передавалась в БКИ для понимания общего уровня закредитованности как конкретного человека, так и определенных групп населения»,— говорят в ЦБ.
Пока такие сервисы функционируют во многом в серой зоне, высказывает опасения эксперт правовой экосистемы «Инициатор» Исмаил Исмаилов, также указывая на риски скрытой закредитованности, так как для рассрочек не применяется уже сложившаяся на рынке потребительского кредитования практика оценки кредитоспособности заемщика — кредитного скоринга. Особенно остро этот вопрос встает в случае, если BNPL-сервис организован профессиональным кредитором и входит в банковскую экосистему, замечает он.
В зарубежной практике также нет универсальных и эффективных подходов к регулированию данной отрасли. Во многих европейских юрисдикциях (Нидерланды, Великобритания, Франция, общее регулирование ЕС) сервисы рассрочки не подпадают под общее регулирование потребительского кредитования, однако для них может выделяться особый правовой режим функционирования и принимаются разъяснительные и рекомендательные документы, однако нормативные акты еще не приняты, подчеркивает Исмаил Исмаилов.
Самый эффективный вариант регулирования — это установить максимальные срок и сумму, зафиксировать отсутствие платы для потребителя и запрет на дифференциацию стоимости товара, уверен Дмитрий Серёгин. «Необходимо также предотвратить практики мисселинга, неограниченных комиссий и их ненадлежащее раскрытие покупателю, ценовых манипуляций и ограничения конкуренции, а также учитывать базовые принципы “знай своего клиента”, например, что сделку рассрочки заключил совершеннолетний. Кроме того, считаем, что стоит установить разные лимиты по рассрочкам в зависимости от степени идентификации покупателя. Например, если не установлен паспорт покупателя, то лимит 40 тыс. руб. Если же паспорт известен, например, через оператора связи по номеру телефона или через банк-эмитент по номеру карты, то лимит условно 80 тыс. руб.»,— отмечает эксперт.
«Если BNPL-оператор уже знает паспорт покупателя, риски закредитованности ниже, ведь можно однозначно привязать историю рассрочки к кредитной истории человека. Информация о рассрочках должна отображаться в БКИ и в случае наличия только номера телефона. Это важно для контроля нагрузки при значительном числе игроков рассрочек. Номер телефона — достаточно надежный идентификатор для коротких продуктов, таких как рассрочка, и все профессиональные кредиторы располагают номерами телефонов клиентов, актуальными на дату принятия решения выдать кредит, и, соответственно, по номеру телефона смогут запросить актуальную информацию о нагрузке в БКИ. При этом, опираясь только на номер телефона, больше возможностей скрыть платежную нагрузку, соответственно, больше и риски, что компенсируется более низким лимитом»,— высказывает позицию игроков рынка руководитель «Долями».
Кредитная альтернатива
Сервис обладает рядом преимуществ и удобств для клиентов. Потребитель может разделить оплату за товар на несколько частей без оформления кредита. Это позволяет совершать покупки без необходимости сразу иметь всю сумму, что делает его доступным для более широкого круга клиентов. Кроме того, сервис обеспечивает прозрачность расходов и позволяет отслеживать платежи, что дает клиентам больший контроль над своими финансами, перечисляют в компании «Денум. Плати частями». Важно отметить и более узкую аудиторию подобных сервисов, которая отличается от аудитории кредитных продуктов. Доминирующая аудитория BNPL-сервисов — это пользователи маркетплейсов и интернет-магазинов. Формат BNPL позволяет покупателю лучше оптимизировать свои расходы и оплачивать покупки более выгодным и удобным способом, отмечают в «Сплит».
BNPL-сервисы позволяют клиентам приобрести товары и услуги, заплатив в моменте только 25% стоимости товара. Помимо этого, сервис прост и удобен в использовании, при покупке не нужно заключать кредитный договор с предоставлением паспортных данных.
Позиционирование с самого начала строилось на удобстве совершения небольших и недорогих покупок. Основным направлением остаются покупки со средним чеком около 5 тыс. руб., говорит Дмитрий Серёгин. При этом если ранее фокус был направлен на взаимодействие с крупными партнерами, то в настоящее время деятельность все больше направлена на работу с компаниями среднего и малого бизнеса.
Но сегодня покупатели выбирают BNPL не только для небольших спонтанных покупок, но и для оплаты обучения, техники или авиабилетов, приводит пример Александр Мичурин. «Сейчас с помощью BNPL-сервисов люди могут совершать покупки с оплатой по частям в разных категориях товаров и услуг, среди которых мебель, одежда, электроника и бытовая техника, а также путешествия и образовательные курсы. Это помогает им планировать свои расходы и оптимизировать бюджет»,— добавляют в «Сплит».
Расширяются возможности BNPL и для покупки сложных финансовых инструментов, например, страхования. «Клиенты готовы взять программу подороже или взять несколько вместо одной. BNPL для клиента расширяет количество возможностей. Конечно, BNPL — сервис для молодой аудитории, генератор импульсивных покупок. Если продукт захочет эволюционировать в сложный финансовый продукт с кучей “звездочек” и “если”, он попросту растеряет свою ключевую аудиторию. Но сам сервис может взрослеть вместе со своей аудиторией, предлагая более сложные продукты в рамках экосистемного развития»,— рассуждает директор по развитию цифрового страхования группы компаний BestDoctor Сергей Симонов.
По данным Frank RG на 2022 год, BNPL-сервисами пока успели воспользоваться всего 6% россиян. Согласно исследованию «Яндекс Сплит», основная часть аудитории сервиса — пользователи от 25 до 44 лет с доходом выше среднего или высоким. Большинство пользователей — из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. В целом продукт BNPL-сервисов нацелен на аудиторию активных и продвинутых интернет-покупателей. Для них это один из способов планирования расходов и контроля бюджета. Базовый продукт BNPL был предназначен для небольших покупок онлайн, на сегодня объем активных пользователей BNPL, по оценкам «Подели», составляет около 5 млн человек.
Сервисом BNPL чаще всего пользуются женщины (более 60% от всех пользователей). Большая часть клиентов в возрасте 25–35 лет (более 40%). Более половины покупателей, использующих растянутую во времени оплату покупок, имеют высшее образование. При этом доход 49% клиентов выше среднего по стране уровня, приводит данные Дмитрий Серёгин. «Примечательно, что большинство пользователей BNPL-сервиса не пользуются кредитными продуктами: кредиты оформлены у 3% пользователей “Долями”, кредитные карты — у 35%. Чаще всего оплатой частями пользуются для покупки одежды, обуви, косметики, парфюмерии и детских товаров»,— описывает ситуацию он.
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