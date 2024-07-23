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Главные новости за 23 июля. Сочи

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) получил звание заслуженного артиста России от президента РФ Владимира Путина. Сам певец прокомментировал это со сцены концертного зала «Фестивальный» в Сочи, где у него было выступление.

С утра вторника, 23 июля, в Сочи идут сильные дожди, поднялся ветер. Синоптики предупреждали, что в реках может подняться уровень воды, а в море ожидаются смерчи. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

К побережью Сочи утром во вторник, 23 июля, подошел большой смерч. Очевидцы сняли его на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.

Сочинский «Маяк» стал первым пляжем в России, который классифицировало Роскачество. Пляжу присвоили первую категорию.

В рейтинге городов России по качеству жизни населения Сочи занял третье место. Оценку качества жизни проводили в 50 российских городах с населением более 250 тыс. человек. Лучшими стали Москва, Грозный, Сочи.

За полгода в Сочи расследовали более 2,5 тыс. эпизодов преступной деятельности. С января по июль 2024 года правоохранители курорта установили 1,5 тыс. лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния.

В Сочи потенциал земель для развития чаеводства составляет порядка 400 га. Власти Краснодарского края рассматривают возможность увеличить чайные плантации на курорте.

Российский певец и шоумен Филипп Киркоров заявил, что застрял в горах Сочи. Здесь проходят съемки фильма «Братья» с его участием, роль в картине исполняет также комик Денис Дорохов.

Сочинский аэропорт несмотря на непогоду на курорте 23 июля работает в штатном режиме. Однако 23 и 24 июля могут наблюдаться изменения в расписании рейсов, вызванные корректировками во времени прибытия воздушных судов по причине плохих метеоусловий.

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