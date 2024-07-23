Филипп Киркоров застрял в горах Сочи из-за ливня

Российский певец и шоумен Филипп Киркоров заявил, что застрял в горах Сочи. Здесь проходят съемки фильма «Братья» с его участием, роль в картине исполняет также комик Денис Дорохов.

В соцсетях публикуют ролик, на котором господин Киркоров говорит, что вместе со съемочной командой застрял в каньоне — локацию смыло горной рекой, которая вышла из берегов из-за дождя. Группа, утверждает артист, укрылась и ждет помощи.

«Слава богу, все целы и живы. На нашу съемочную группу обрушилась стихия. Застряли в каньоне. Нашу локацию смыла бурная река за семь минут»,— сообщается в Telegram-канале артиста.

РИА Новости со ссылкой на представителя певца Екатерину Успенскую пишет, что безопасности Филиппа Киркорова ничего не угрожает. Представитель уточнила, что инцидент произошел в каньоне Псахо. Госпожа Успенская добавила, что погода уже налаживается.

Официальных сообщений о каких-либо спасательных операциях не поступало. С утра 23 июля в Сочи идут сильные дожди с грозами, в море у берегов курорта заметили смерчи.

Вячеслав Рыжков

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