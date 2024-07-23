Потенциал земель для развития чаеводства в Сочи составляет 400 гектаров

В Сочи потенциал земель для развития чаеводства составляет порядка 400 га. Власти Краснодарского края рассматривают возможность увеличить чайные плантации на курорте, заявил вице-губернатор региона Андрей Коробка на пресс-конференции о результатах уборки ранних зерновых.

В 2022 году часть чаеводческих плантаций Сочи перешла в собственность Росимущества. По словам господина Коробки, власти Кубани обратят внимание на то, как Росимущество будет распоряжаться активами. Позиция администрации края, уточнил вице-губернатор, в том, что отрасль должна развиваться.

«Порядка 400 га мы можем ввести в оборот. Первые 150 га из этих 400 га к существующим площадям мы очень быстро можем (ввести.— "Ъ-Сочи"), потому что там плантации не заросли. По остальным территориям — более сложная ситуация, там уже большая поросль. Но задача сегодня состоит в том, чтобы плантации увеличить»,— объяснил Андрей Коробка.

Власти Сочи ранее планировали присвоить особый статус чаепригодным землям в городе. Отдельно по каждому хозяйству велась разработка дорожных карт по развитию чайной отрасли.

Вячеслав Рыжков

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