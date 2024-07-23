Аэропорт Сочи, несмотря на непогоду, работает штатно

Сочинский аэропорт, несмотря на непогоду на курорте, 23 июля работает в штатном режиме. Однако, отметили в пресс-службе воздушной гавани, 23 и 24 июля могут наблюдаться изменения в расписании рейсов, вызванные корректировками во времени прибытия воздушных судов по причине плохих метеоусловий.

В аэропорту уточнили, что решение о безопасной посадке самолета принимает командир воздушного судна. Утром самолеты прибывали в авиахаб Сочи с небольшим опозданием из-за ожидания благоприятных условий для посадки на фоне непогоды. Сейчас рейсы обслуживают в порядке очередности.

На текущий момент погодные условия благоприятные, отметили в аэропорту. Однако до конца суток 24 июля погода может измениться. Пассажирам рекомендовали это учитывать при планировании выезда в аэропорт.

«Отметим, что сейчас высокий летний сезон и большое количество пассажиров наблюдается в терминале как на прилете, так и на вылете»,— объяснили в аэропорту.

Непогода в Сочи началась утром 23 июля. Синоптики прогнозируют дожди и грозы на курорте до конца суток 24 июля. Возможен также сильный ветер, в море могут формироваться смерчи.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram