Роскачество классифицировало первый пляж в Сочи

Сочинский «Маяк» стал первым пляжем в России, который классифицировало Роскачество. Пляжу присвоили первую категорию, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роскачества.

В организации уточнили, что «Маяку» присвоили первую категорию — синий флаг. В приказе Минэкономразвития, который вступит в силу 1 сентября 2024 года, сказано, что всего выделено три категории: первая — синий флаг, вторая — зеленый, третья — желтый.

Категории выдают на основе 26 обязательных критериев. Среди них наличие спасательных станций, медицинских пунктов с квалифицированным персоналом, кабин для переодевания, урн, туалетов, душевых, пунктов питания и другие показатели.

Руководитель органа по сертификации «Роскачество-Туризм» Александра Куделя отметила, что классификация пляжей помогает предпринимателям поддерживать уровень качества предоставляемых услуг и соблюдать современные стандарты сервиса. Потребитель, считает госпожа Куделя, сможет сразу получить понимание о наборе услуг и инфраструктуре.

Свидетельство о классификации будет действовать три года. Затем проверку нужно будет пройти вновь.

Вячеслав Рыжков

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