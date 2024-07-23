На концерте в Сочи певец Shaman объявил, что стал заслуженным артистом России
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) получил звание заслуженного артиста России от президента РФ Владимира Путина. Сам певец прокомментировал это со сцены концертного зала «Фестивальный» в Сочи, где у него было выступление.
«Сейчас вы станете свидетелями одного очень важного и значимого момента в моей жизни. Только что, как только я заходил за кулисы, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин присвоил звание заслуженного артиста России»,— объявил певец со сцены.
Билеты на концерт артиста в Сочи стоили от 3,5 тыс. до 15 тыс. руб. Слушатели встретили объявление певца овациями. После этого концерт продолжился.
Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram