Большой смерч у берегов Сочи сняли на видео

К побережью Сочи утром во вторник, 23 июля, подошел большой смерч. Очевидцы сняли его на видео. Кадры опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно темное небо и воронку, которая идет напрямую вверх. По опубликованным кадрам сложно понять, насколько далеко смерч находится от берега. Свидетели сообщают, что вскоре после появления смерч рассеялся.

Информации о каких-либо разрушениях или пострадавших не поступало. Об опасности формирования смерчей горожан и туристов предупреждали заранее.

Ранее власти Сочи ограничили купание на курорте из-за непогоды. Городские пляжи закрыли на время действия штормового предупреждения. Ожидается, что непогода в Сочи продержится два дня — 23 и 24 июля.

Вячеслав Рыжков

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