Сочи занял третье место в рейтинге городов по качеству жизни населения

В рейтинге городов России по качеству жизни населения Сочи занял третье место. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта со ссылкой на данные Финансового университета при Правительстве РФ по итогам первых шести месяцев 2024 года.

Оценку качества жизни проводили в 50 российских городах с населением более 250 тыс. человек. Лучшими стали Москва, Грозный, Сочи, Махачкала, Владикавказ, Санкт-Петербург, Владимир, Симферополь, Севастополь и Калуга. Качество жизни оценивалось по уровню материального благополучия, доступности недвижимости и другим показателям. В частности, отметили в мэрии, при составлении рейтинга учитывалась готовность населения переезжать в другой город в поисках лучших условий.

В вопросах экологии и образования Сочи стал абсолютным лидером. Высокие оценки курорт получил также за работу ЖКХ по поддержанию жилищного фонда и благоустройства.

Вячеслав Рыжков

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