Службы Сочи перешли на усиленный режим работы из-за шторма

С утра вторника, 23 июля, в Сочи идут сильные дожди, поднялся ветер. Синоптики предупреждали, что в реках может подняться уровень воды, а в море ожидаются смерчи. Городские службы перешли на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба администрации города.

«Какой бы изменчивой ни была погода в нашем прибрежном городе-курорте, мы должны быть готовы всегда. На заседании комиссии по ЧС с руководителями предприятий и служб еще раз сверили план и порядок действий. Технику и аварийно-восстановительные бригады переводим в усиленный режим на все время штормового предупреждения»,— написал в своем Telegram-канале глава курорта Андрей Прошунин.

Штормовое предупреждение будет действовать 23 и 24 июля. В эти дни непогоду прогнозируют как в Сочи, так и в Сириусе. На участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем. Скорость ветра при грозе может достигать 15–18 м/с. В горной зоне возможны сходы селей малого объема.

На утро 23 июля в мэрии Сочи заявили, что движение на автомобильных дорогах осуществляется в штатном режиме. В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что пока реки в руслах, подтоплений не зафиксировано.

Горожанам и туристам рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и выхода в горы. Власти советуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями.

Вячеслав Рыжков

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram