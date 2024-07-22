Главные новости за 22 июля. Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в смерти мужчины, тело которого нашли в 2016 году неподалеку от центрального пляжа в Сочи. Следователям поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств смерти 29-летнего мужчины.

За первые шесть месяцев 2024 года в отелях Сочи турпоток по сравнению с аналогичным периодом 2023 вырос на 10–20%.

Холдинг «Аэродинамика» (аэропорты Сочи, Краснодар, Анапа) договорился с «Авиасейлс» о ежедневном получении данных о спросе пассажиров. По условиям соглашения, холдинг будет ежедневно получать информацию об авиационном пассажиропотоке и спросе на авиабилеты от аналитического инструмента «Авиасейлс» — Aviastats.

За первые шесть месяцев 2024 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено более 21 млн пассажиров (+15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Возглавил рейтинг по пассажиропотоку традиционно Адлер, откуда отправили 3,4 млн человек.

Утром 22 июля в Черном море у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине 5 км, в 32 км к северо-западу от Сочи.

На территории Сочи и Сириуса в ближайшие дни, 23 и 24 июля, прогнозируют ухудшение погоды. Местами ожидаются сильные дожди, грозы.

Девелопер FIVE (входит в ГК «Мантера») получил разрешение на ввод в эксплуатацию элитного комплекса Mantera Seaview residence на Имеретинском побережье в Сочи. Уже продано больше половины лотов.

В Сочи будут судить жительницу Ростовской области, обвиняемую в повреждении мемориального сооружения. Фигурантка сжигала мусор в Вечном огне у мемориального комплекса «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи».

В Сочи в летний курортный сезон усилили контроль за соблюдением допустимых уровней шума. Чиновники вместе с полицейскими регулярно проводят проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений общественного порядка во всех внутригородских районах.

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram