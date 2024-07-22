Турпоток в отелях Сочи вырос на 10–20%

За первые шесть месяцев 2024 года в отелях Сочи турпоток по сравнению с аналогичным периодом 2023 вырос на 10–20%. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали отельеры курорта.

В пресс-службе Bridge Resort сообщили, что приняли более 187,2 тыс. гостей за полгода (+20% по сравнению с первым полугодием 2023), из них 925 — иностранные туристы. Только в июне отель посетили свыше 50,2 тыс. человек. В будущем в отеле ожидают прирост в среднем на 15%. Средняя стоимость ночи в Bridge Resort — 17 тыс. руб., средняя продолжительность отдыха — от пяти до семи ночей.

Региональный маркетолог «AZIMUT Здоровье» (санатории: «AZIMUT Здоровье Мыс Видный», «Октябрьский», «Черноморье», «Ивушка») Юлия Осина сообщила, что в 2024 году турпоток «превзошел все ожидания». По сравнению с прошлым годом поток увеличился в среднем на 10%, прогноз на 2024-й — 110%. На 2025 год по раннему бронированию в санаториях ожидают прирост на 10%. Средняя цена в санатории на летний сезон составляет 20 тыс. за ночь, продолжительность поездки — 10 ночей.

Коммерческий директор УК Группы отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина рассказала, что за первые полгода в сеть бутик-отелей «Русские Сезоны» заехало более 8,5 тыс. человек. В компании отметили, что наибольшей популярностью летний отдых пользовался у сегмента гостей, находящихся в поисках романтических путешествий.

Отель «Невский» за полгода посетили более 3,5 тыс. человек (+20%), Кижи — почти 2,5 тыс. человек (+20%), «Лермонтов» — почти 2,6 тыс. человек (+10%). Во всех трех отелях средняя продолжительность поездки варьируется от двух до трех дней. В «Кижи» средняя стоимость номера (ADR) превысила 11,1 тыс. руб., в то время как в «Невском» — 8,6 тыс. руб. В «Лермонтове» с его миксом сегментов гостей ADR достиг 10,5 тыс. руб., рассказала госпожа Рындина.

«Интересно отметить, что наибольшей популярностью летний отдых пользовался у сегмента гостей, находящихся в поисках романтических путешествий. Так, например, в наш отель "Невский", где 75% номерного фонда состоит из юнитов с возможностью размещения не более двух человек, в июне заехало 586 гостей с продолжительностью проживания от двух до трех ночей. Это на 20% выше от прошлого года. А вот в "Кижи", где номерной фонд рассчитан исключительно на семейный отдых, заехало 398 человек, но здесь 60% гостей предпочитали задержаться на семь ночей, что, конечно, с точки зрения рентабельности бизнеса порадовало нас как отельеров. В "Лермонтове" же, где представлен микс номеров как для парочек, так и для семейного отдыха, количество гостей в июне составило 408 человек, а продолжительность проживания — три ночи»,— заключила Инна Рындина.

Вячеслав Рыжков

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