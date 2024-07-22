Приезжую в Сочи будут судить за сжигание мусора в Вечном огне

В Сочи будут судить жительницу Ростовской области, обвиняемую в повреждении мемориального сооружения. Фигурантка сжигала мусор в Вечном огне у мемориального комплекса «Братская могила советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях Сочи», напомнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Следствие установило, что в ночь на 19 июня 2024 года фигурантка, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на улице Тоннельной, бросила в пламя Вечного огня несколько пакетов с вещами. После этого женщина скрылась с места происшествия. Позже ее нашли и задержали. В следкоме считают, что в результате действий обвиняемой комплексу были причинены повреждения.

Приезжая признала вину. Она находится под домашним арестом. В скором времени фигурантку будут судить по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение мемориального сооружения). Дело передано в суд.

Вячеслав Рыжков

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