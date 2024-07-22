Кафе Сочи продолжают проверять на шум

В Сочи в летний курортный сезон усилили контроль за соблюдением допустимых уровней шума. Чиновники вместе с полицейскими регулярно проводят проверки, направленные на выявление и пресечение нарушений общественного порядка во всех внутригородских районах, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

В мэрии напомнили, что, согласно закону, с 23:00 до 7:00 не допускается использование повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств, в том числе установленных в киосках, павильонах, летних ресторанах, кафе, дискотеках. За нарушение положены штрафы.

Неделей ранее в Центральном районе Сочи прошел рейд, в ходе которого проверили кафе на нарушение покоя и тишины. Мониторинговые группы нашли два заведения, где было слишком шумно.

Вячеслав Рыжков

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