Глава СКР поручил разобраться в смерти мужчины в Сочи в 2016 году

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал поручение разобраться в смерти мужчины, тело которого нашли в 2016 году неподалеку от центрального пляжа в Сочи. Следователям поступило обращение о несогласии с результатами установления обстоятельств смерти 29-летнего мужчины, сообщает информационный центр СКР в Telegram-канале.

В инфоцентре объяснили, что по данному делу высказываются предположения о причастности к гибели мужчины третьих лиц. По данным ведомства, сожительница и знакомые погибшего могут быть причастны к смерти, которая наступила от передозировки психотропным препаратом, так как они имели перед мужчиной долговые обязательства.

Ранее руководитель СКР уже давай поручение представить доклад по указанной ситуации. В СУ СКР по Краснодарскому краю расследовали по данному факту уголовное дело, его прекратили. Господин Бастрыкин потребовал возобновить расследование и доложить ему о результатах. В центральном аппарате ведомства взяли исполнение поручения на контроль.

Вячеслав Рыжков

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