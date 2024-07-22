Утром 22 июля в Черном море у берегов Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом стало известно из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Толчки зафиксировали в 10:02 по мск. Эпицентр землетрясения находился на глубине пяти км, в 32 км к северо-западу от Сочи.

Это не первое землетрясение в районе за последнее время. 7 июля между Сочи и Туапсе также произошло землетрясение магнитудой 3,6. Подземные толчки ощутили жители близлежащих населенных пунктов, таких как Головинка, Якорная Щель и Беранда.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram