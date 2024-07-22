«Аэродинамика» договорилась с «Авиасейлс» о получении данных о спросе пассажиров

Холдинг «Аэродинамика» (аэропорты Сочи, Краснодар, Анапа) договорился с «Авиасейлс» о ежедневном получении данных о спросе пассажиров. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на обе стороны. По условиям соглашения, холдинг будет ежедневно получать информацию об авиационном пассажиропотоке и спросе на авиабилеты от аналитического инструмента «Авиасейлс» — Aviastats.

Заместитель гендиректора «Аэродинамики» Александр Никонов отметил, что аналитика помогает отслеживать изменения потребностей пассажиров и контролировать распределение спроса. Эти данные, объяснил спикер, впоследствии используют при переговорах с перевозчиками по вопросам развития маршрутных сетей и открытия новых направлений. В качестве примера господин Никонов привел запуск прямых рейсов из Сочи в Пхукет.

В «Авиасейлс» рассказали, что предоставляют также информацию о ценах конкурентов, расписании рейсов, спросе на билеты, в том числе данные о процессе бронирования. Подобные договору с «Аэродинамикой» соглашения сервис уже реализует с аэропортами Красноярска и Пулково.

Вячеслав Рыжков

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