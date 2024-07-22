Адлер сохранил лидерство по пассажиропотоку за полгода среди вокзалов СКЖД

За первые шесть месяцев 2024 года с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправлено более 21 млн пассажиров (+15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). Возглавил рейтинг по пассажиропотоку традиционно Адлер, откуда отправили 3,4 млн человек, говорится в официальном Telegram-канале СКЖД.

Второе место в рейтинге у вокзала Ростов-Главный — 2,3 млн пассажиров. Тройку лидеров замыкает вокзал Сочи, откуда отправили более 2,2 млн человек.

С небольшим отставанием на четвертом месте идет вокзал Краснодар-1 (2,1 млн пассажиров). Далее следуют вокзалы Анапа (1,2 млн), Новороссийск (735 тыс.), Туапсе (711 тыс.). С вокзала в Лазаревской отправили 693 тыс. пассажиров, эта станция заняла девятое место.

Вячеслав Рыжков

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