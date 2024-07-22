В ближайшие дни в Сочи и Сириусе прогнозируют ухудшение погоды

На территории Сочи и Сириуса в ближайшие дни, 23 и 24 июля, прогнозируют ухудшение погоды. Местами ожидаются сильные дожди, грозы, предупредили в ЦУП «Черноморье».

Штормовое предупреждение по непогоде на указанные дни объявлено в целом по Краснодарскому краю. В пресс-службе кубанского ГУ МЧС заявили, что в течение суток 23 июля, а также ночью и утром 24 июля местами в регионе ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20–23 м/с.

Жителям и гостям края рекомендуют в непогоду оставаться в доме, укрытии. Спасатели советуют следить за состоянием отопительной и осветительной систем, в случае отключения освещения или подачи газа выключить все газовые и электрические приборы.

Синоптики ранее предупреждали, что на смену сильной жаре на Кубани придет непогода. В течение недели ожидается похолодание, ливни, грозы.

Вячеслав Рыжков

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