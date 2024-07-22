Суд вынес приговор по делу о пьяной драке с участием сына зампреда Шестого кассационного суда

Сегодня, 22 июля, Ново-Савиновский районный суд Казани вынес приговор по делу о пьяной драке у ночного клуба «Мед» с участием младшего сына зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина Дамила Габдуллина. Второй участник конфликта Хыял Бадалов приговорен к двум годам ограничения свободы по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Справедливость восстановлена, несмотря на все попытки судейской корпорации незаконно осудить человека за преступление, которое он не совершал», — заявил парламентарий.

По словам Александра Хинштейна, после его обращений прокуратура признала, что в действиях Хыяла Бадалова нет хулиганских побуждений. Обвиняемый нанес телесные повреждения Дамилу Габдуллину «на почве неприязни, так как тот спровоцировал конфликт сам». В пятницу, 19 июля, прокурор потребовал смягчить обвинение, исключив мотив хулиганства. Преступление по ч. 1 ст. 112 УК РФ не предусматривает ареста, поэтому прокуратура добилась освобождения парня из СИЗО.

«Также в ходе проверки вскрылось и непроцессуальное вмешательство зампреда Шестого кассационного суда общей юрисдикции Радика Габдуллина, который даже звонил и приезжал к начальнику отдела полиции “Ямашевский”», — отмечает депутат.

Парламентарий обращает внимание, что прокуратура многократно пыталась направить дело в суд по ч. 1 ст. 112 УК РФ. Но суд возвращал материалы, требуя «перепредъявить обвинения на более тяжкую часть». Суды Татарстана подведомственны Шестой кассации. Кроме этого, по словам Александра Хинштейна, Радик Габдуллин вместе с председателем Ново-Савиновского райсуда учился в Казанском университете и работал в одном горсуде.

В декабре 2022 года 21-летнего сына зампреда суда якобы избил 25-летний Хыял Бадалов возле бара «Мед» в Казани. Александр Хинштейн отмечал, что Дамил Габдуллин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. И именно он спровоцировал драку со случайно встреченным парнем, оскорбив его. Вскоре Хыяла Бадалова задержала полиция, в отношении него возбудило уголовное дело.

1 апреля текущего года стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей РФ отклонила кандидатуру зампреда Шестого кассационного суда Радика Габдуллина на пост председателя Верховного суда Республики Татарстан.

Руфия Кутляева