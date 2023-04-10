Судья разберется

Уголовное дело о потасовке с участием сына заместителя председателя Шестого кассационного суда Радика Габдуллина Дамила Габдуллина передано на рассмотрение в суд. Как сообщалось изначально, возле бара «Мед» Дамила Габдуллина избил некий Хыял Бадалов, которого потом задержала полиция. Против Хыяла Бадалова завели уголовное дело, суд отправил подозреваемого под арест. По данным депутата Александра Хинштейна, к которому обратилась мать арестованного, Радик Габдуллин приезжал в отдел полиции, где мог давить на право­охранителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Александра Хинштейна, у начальника отдела полиции побывал Радик Габдуллин и потребовал наказать обидчика сына

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ По данным Александра Хинштейна, у начальника отдела полиции побывал Радик Габдуллин и потребовал наказать обидчика сына

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд рассмотрит уголовное дело о драке с участием сына председателя Шестого кассационного суда Радика Габдуллина Дамила Габдуллина. Об этом сообщил депутат Александр Хинштейн. 25 декабря 2022 года около 04:20 возле бара «Мед» в Казани 21летнего сына зампреда суда якобы избил 25летний чернорабочий Хыял Бадалов. «Финальная фабула кардинально отличается от картины, поначалу нарисованной потерпевшим: якобы среди ночи студент 4го курса юрфака Казанского университета был беспричинно избит неизвестным преступником»,— отметил депутат в своем Telegram-канале. По данным Александра Хинштейна, Дамил Габдуллин в состоянии сильного алкогольного опьянения начал оскорблять на национальной почве случайно встретившегося ему Бадалова, который в ответ ударил студента в лицо, сломав ему челюсть. Затем Бадалов, ожидавший такси, сел в прибывшую машину и уехал. На следующий день ему позвонили из отдела полиции «Ямашевский» и попросили явиться. Там его задержали, а НовоСавиновский районный суд постановил заключить молодого человека в СИЗО.Мать подозреваемого, обратившаяся к Алекандру Хинштейну, утверждает, что до его ареста у начальника ОП побывал Радик Габдуллин и потребовал «закрыть в тюрьму» обидчика его сына.

«Хотя квалификации действий Бадалова (ч. 1 ст. 112 УК причинение средней тяжести вреда здоровью) не предусматривала такой меры, как арест, уже через двое суток он был отправлен в СИЗО.Для этого уголовное дело незаконно возбудили по другому, более тяжкому составу — ч. 2 ст. 112. Якобы Бадалов избил Габдуллина из хулиганских побуждений»,— сообщает парламентарий. В ходе прокурорской проверки факты непроцессуального обращения зампреда суда в полицию подтвердились. Начальник ОП «Ямашевский» подтвердил, что Габдуллин приезжал в отдел, а также звонил ему на мобильный. После вмешательства прокуратуры Хыял Бадалов был освобожден из СИЗО, в котором провел два месяца. Обвинение ему также было переквалифицировано с ч. 2 на ч. 1 ст. 112 УК.

«Бурный образ жизни сыновей — настоящий бич судьи Габдуллина. Только за прошлый год Дамил Габдуллин, управляя автомобилями AUDI Q5 и LEXUS RX200 Т, совершил 22 административных правонарушения. Его старший брат Данис за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии был лишен водительских прав»,— резюмировал Александр Хинштейн. Даниса Габдуллина якобы также привлекали к административной ответственности за попытку ввоза контрабанды и нахождение в аэропорту Пулково в состоянии сильного алкогольного ­опьянения.

Радик Габдуллин является одним из кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС) Татарстана. Нынешним главой Верховного суда Татарстана является Ильгиз Гилазов. Он занимает эту должность с 2011 года, в 2017м по решению президента РФ его полномочия были продлены на шестилетний срок.

Кроме того, к самому председателю Шестого кассационного суда Александру Ефанову также есть вопросы. В текущем месяце Президиум Высшей квалификационной коллегии судей РФ создал комиссию для проверки информации о председателе кассационного суда, касающейся покупки земли на острове Поджабный, факта аренды автомобиля Toyota Sequoia, стоимость которого может составлять 10 млн руб., а также покупки дорогостоящей машины Lexus и часов Breguet.

Сабрина Самедова