Ипотека до пенсии доведет

Большинство ипотечников погасят кредит уже на пенсии. Средний срок действия договора в России увеличился до 26 лет, рассказала член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова «Комсомольской правде». Регулятор изучил возраст заемщиков и пришел к выводу, что большинство их них продолжат обслуживать ипотеку даже в пенсионном возрасте. Госпожа Данилова призвала россиян тщательно все обдумать, сформировать финансовую подушку безопасности и не полагаться на потенциальные доходы в будущем. «Риски попасть в долговую яму реальны», — подчеркнула она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Столь долгий срок выплаты кредита действительно вызывает опасения, соглашается главный экономист компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Размер субсидий, которые берет на себя, в том числе федеральный бюджет, вообще-то, находится за полноценным горизонтом планирования в рамках тех инструментов, которые регулярно использует Минфин и другие ведомства.

У нас в стране просто не существует ни одного полноценного адекватного 30-летнего прогноза, да и 20-летнего тоже не существует, и 10-летнего тоже нет. Из этого следует первый неприятный вывод: те обязательства, которые бюджет на себя уже принял в рамках всех видов льготной ипотеки на длинном горизонте, не совсем понятным образом вплетаются в экономическую политику. Более того, если мы начинаем сужать горизонт до пяти лет, там тоже мы ничего практически не найдем.

Многим нынешним ипотечникам придется продолжать платить свою ипотеку в пенсионном возрасте. Все бы было ничего, в ряде развитых стран это не экстраординарная ситуация, но есть два нюанса. Ставки во многих случаях еще поменьше, чем наши льготные, а доходы пенсионеров заметно выше. А главное, склонность к сбережению оказывается нередко выше, чем у нас. И это создает риски. Я бы не исключал определенных сложностей. К сожалению, российские домохозяйства не слишком любят планировать на долгую перспективу. Это, в моем понимании, несет долгосрочные и весьма существенные риски».

Льготная ипотека на новостройки действовала как антикризисная мера с 2020 года. Сначала ее ставка была 6,5%, затем увеличилась до 8% годовых. Первоначальный взнос изначально составлял 20%, а впоследствии 30% стоимости объекта. Но россияне все равно продолжали пользоваться программой рекордными темпами.

Например, в июне, перед тем как льготную ипотеку свернули, выдачи подскочили на 44%, подсчитал ЦБ. За месяц россияне взяли жилищных кредитов на 788 млрд руб. А суммарно за четыре года выдачи превысили 25 трлн руб.

Большинство россиян смогут выплатить долг до выхода на пенсию, уверен гендиректор компании Frank RG Юрий Грибанов: «Если чисто математически прибавить срок договора к текущему возрасту заемщиков, то окажется, что многие из заемщиков будут вынуждены оплачивать ипотеку уже после выхода на пенсию. Однако если посмотреть на реальные сроки погашения ипотечных кредитов, они многократно короче, в сравнении с номинальными сроками этих договоров.

Обычно они составляют пять-семь лет по рынку, то есть никто не ждет, пока ипотека закончится естественным путем, все стараются гасить ее досрочно, заранее, быстрее, так быстро, насколько позволяет финансовое состояние. Мы фиксируем сумму сделки, дальше заемщик действует, исходя из того, что платежи фиксированы, а доход ежегодно увеличивается, то есть с каждым годом платить ипотеку становится все проще, и у заемщиков появляются возможности выделять дополнительные средства на досрочное погашение этих кредитов.

Мотивация у заемщиков есть, потому что в России недвижимость имеет, скажем так, сакральное значение. Ипотечные платежи — это платежи первого порядка. Квартира — это ключевой актив, то, что нужно сохранить в первую очередь. Нахождение квартиры в залоге у банка заемщиков нервирует, тревожит, поэтому и мотивация платить как можно быстрее у них очень высокая. Я не думаю, что многие из заемщиков, которые взяли длинные сроки, окажутся в ситуации, когда они уже на пенсии, а ипотека все еще не погашена. Безусловно, такие будут, но это не будет массовым явлением, которое как-то серьезно скажется на рынке».

Как подсчитали аналитики портала «Сделка.РФ», после сворачивания программы льготной ипотеки на новостройки ежемесячный платеж по кредиту за среднюю квартиру в Москве вырастет до 200 тыс. руб., в регионах — до 80 тыс. руб. Для оформления рыночной ипотеки по ставкам 18% и более потребуется доход от 400 тыс. руб. в месяц. При этом, согласно данным Минфина, лишь 3% россиян обладают зарплатой выше 200 тыс. руб. в месяц.

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Андрей Загорский