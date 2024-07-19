Главные новости за 19 июля. Сочи

Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу подтвердил свое участие в министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка», которая пройдет этой осенью в Сочи.

Из-за глобального сбоя в функционировании облачной платформы Microsoft Azure авиакомпании и аэропорты мира временно приостановили работу, но сочинский аэропорт это не затронуло.

В пятницу, 19 июля, стали известны итоги конкурса на должность главы Сочи. Депутаты Горсобрания курорта избрали Андрея Прошунина мэром.

Нового главу курорта поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Губернатор выразил уверенность в том, что господину Прошунину удастся выстроить эффективный курс развития города с учетом баланса интересов жителей, гостей, бизнеса и инвесторов.

После инаугурации Андрей Прошунин заявил, что соблюдение застройщиками комплексного развития территории (КРТ) — основное условие для возведения многоквартирных домов в Сочи. Он также обозначил приоритетные направления деятельности на ближайшие пять лет.

Инспекторы сочинского водоканала проверили легальность подключения к городской канализации и деятельность гостиниц в микрорайоне Чкаловский. Специалисты обнаружили нелегальные торговые улицы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Сочи о нарушении прав более 300 дольщиков ЖК «Туапсинский».

В Сочи по сравнению с июлем прошлого года продажи кондиционеров выросли на 27%. Жители Сочи предпочитают новые сплит-системы, которые составляют 63% от всех проданных кондиционеров.

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