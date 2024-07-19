Новый мэр назвал основное условие для многоквартирного строительства в Сочи

Соблюдение застройщиками комплексного развития территории (КРТ) — основное условие для возведения многоквартирных домов в Сочи. Об этом новый мэр курорта Андрей Прошунин заявил журналистам по итогам церемонии вступления в должность 19 июля.

Господин Прошунин отметил, что, создавая комфортные условия для проживания, город продолжает привлекать людей из других регионов России, которые приезжают сюда на постоянное место жительства. Приезжим, которые хотят переехать в Сочи, нужно предоставлять жилье, но только в рамках комплексного развития территорий, отметил мэр. Строительство многоквартирных домов играет ключевую роль в развитии города. Необходимо создавать инфраструктуру, которая будет удобной для будущего: детские сады, школы, медицинские учреждения — все это должно строиться в рамках КРТ, резюмировал новый мэр.

Мораторий на строительство многоквартирных домов в Сочи ввели 1 июля 2021 года в связи с проблемой самостроев и нехваткой социальных объектов на фоне стремительного роста населения. Такая мера была необходима для проведения ревизии свободных земельных участков и определения мест под строительство социальных объектов согласно новому генеральному плану города. Генеральный план Сочи, утвержденный в декабре прошлого года, предусматривает создание 624 объектов образования, культуры, спорта и медицины.

Мария Удовик

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