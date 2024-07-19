Глава СК России инициировал проверку по жалобам дольщиков в Сочи

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращениям жителей Сочи о нарушении прав более 300 дольщиков ЖК «Туапсинский». Обманутые граждане требуют справедливости уже несколько лет, сообщает Информационный центр СКР в своем Telegram-канале.

В комментариях на странице приемной председателя СК России во «ВКонтакте» жители Кубани сообщили о проблемах с ЖК «Туапсинский». С 2013 по 2018 годы более 300 человек заключили договоры долевого участия с застройщиком ООО «БГ-Инвест», однако директор компании не перечислил полученные средства на счет организации, потребовав от клиентов повторной оплаты. Дом до сих пор не достроили и исключили из реестра проблемных объектов, а обращения граждан остались без ответа.

Ситуация получила медийную огласку. В ответ на многочисленные жалобы Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести тщательную проверку и доложить о результатах. Исполнение поручения и ход проверки находятся под контролем центрального аппарата ведомства.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram