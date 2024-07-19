Новый мэр Сочи обозначил задачи на ближайшие пять лет

Новоизбранный глава Сочи Андрей Прошунин после инаугурации обозначил задачи, которые предстоит решить в ближайшие пять лет. В первую очередь мэр планирует собрать перечень острых вопросов, волнующих сочинцев, чтобы приступить к их решению, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Для меня Сочи через пять, десять лет и на долгую перспективу представляется современным курортным экополисом, в котором человек живет в гармонии с уникальной южной природой. Городом семейного благополучия и главной здравницей России», – поделился видением мэр.

Господи Прошунин отметил, что в первую очередь нужно решать вопросы, связанные с модернизацией систем жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и водоотведения, чтобы улучшить экологию. Также, отметил мэр, важно улучшение состояния дорог и транспортной логистики. Среди приоритетов Андрей Прошунин выделил благоустройство, строительство социальных объектов.

«В первую очередь Сочи должен быть комфортным для проживающих здесь людей. И, конечно, привлекать туристов, которые являются нашими главными инвесторами», – заключил новый глава Сочи.

Андрея Прошунина на должность мэра Сочи утвердили депутаты Горсобрания курорта 19 июля. С избранием нового главу поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Вячеслав Рыжков

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