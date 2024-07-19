Главой Сочи избрали Андрея Прошунина

В пятницу, 19 июля, стали известны итоги конкурса на должность главы Сочи. Депутаты Горсобрания курорта избрали Андрея Прошунина мэром.

Господин Прошунин ранее служил в органах внутренних дел, а затем занимал руководящие посты в администрации края. С декабря 2020 года он был заместителем, а затем первым заместителем министра ТЭК и ЖКХ региона. В декабре 2021 года Прошунин возглавил министерство ТЭК и ЖКХ.

Два года назад его назначили вице-губернатором. С 17 июня 2024 года господин Прошунин исполнял обязанности главы города Сочи.

В мае пост главы Сочи покинул Алексей Копайгордский. Был объявлен конкурс на должность нового мэра. На него подали 14 заявок. Имена кандидатов не разглашались. В начале июля конкурсная комиссия рассмотрела поступившие заявки, в финал конкурса прошли три претендента.

Мария Удовик

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