В Адлере обнаружили нелегальные торговые улицы

Инспекторы сочинского водоканала проверили легальность подключения к городской канализации и деятельность гостиниц в микрорайоне Чкаловский. Специалисты обнаружили нелегальные торговые улицы, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал» Сочи.

Рейд провели инспекторы службы контроля использования ресурсов (СКИР) сочинского водоканала. Они обошли оживленные улицы микрорайона Чкаловский. Формально здесь находится частный сектор на землях ИЖС, но фактически это плотно застроенные торговые улицы с точками быстрого питания и гостевыми домами.

Специалисты проверили приборы учета, техническую документацию, а также выяснили, оформлены ли абоненты как юридические лица. При обнаружении нарушений выдаются предписания на устранение замечаний, из-за которых в микрорайоне могут происходить засоры. В предписаниях также содержатся рекомендации по увеличению пропускной способности канализационных сетей и приведению технической документации в соответствие.

Мария Удовик

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