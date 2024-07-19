Глава МИД Анголы подтвердил участие в конференции «Россия — Африка» в Сочи

Министр иностранных дел Анголы Тете Антониу подтвердил свое участие в министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка», которая пройдет этой осенью в Сочи. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ и руководитель секретариата Форума партнерства «Россия — Африка» Олег Озеров сообщал, что на встрече глав МИД подведут промежуточные итоги после второго саммита «Россия — Африка», прошедшего летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Также стороны определят ключевые направления дальнейшего развития сотрудничества.

В четверг, 18 июля, в МИД России прошло шестое заседание Координационного совета при секретариате Форума партнерства Россия — Африка. Представители обеих палат Федерального собрания РФ, Администрации президента, федеральных органов исполнительной власти, общественных, научных и деловых кругов обсудили подготовку к проведению первой министерской конференции Форума, которая пройдет в ноябре в Сочи.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram