Масштабный сбой в работе Microsoft Azure не затронул аэропорт Сочи

Из-за глобального сбоя в функционировании облачной платформы Microsoft Azure авиакомпании и аэропорты мира временно приостановили работу, но сочинский аэропорт это не затронуло. Об этом сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе аэропорта.

Во всем мире произошел сбой в работе устройств под управлением операционной системы Windows 10, сопровождающийся появлением «синего экрана смерти». Оказалась парализована работа многих аэропортов, авиакомпаний, банков, трейдеров и операторов связи. Сбой был вызван некорректным обновлением от поставщика услуг кибербезопасности CrowdStrike.

Microsoft предупредила, что сбой может затронуть любого пользователя, использующего их приложения и службы. В то же время Россию массовый сбой обошел стороной. Сейчас Microsoft активно работает над устранением последствий сбоя.

«Нет никаких признаков того, что проблемы CrowdStrike связаны с какими-либо кибератаками»,— сказал Bloomberg главный исследователь финской компании WithSecure Oyj Микко Хюппонен.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram