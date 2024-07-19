Губернатор Кубани поздравил Андрея Прошунина с назначением на пост мэра Сочи

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил официальное поздравление Андрею Прошунину по случаю его назначения на должность главы города Сочи. Текст поздравления опубликовала пресс-служба администрации города.

«Ваш серьезный опыт работы в сфере ЖКХ, благоустройстве, большой профессионализм и знания, безусловно, будут востребованы в развитии главного курорта страны»,— говорится в поздравительном адресе Кондратьева.

Губернатор выразил уверенность в том, что господину Прошунину удастся выстроить эффективный курс развития города с учетом баланса интересов жителей, гостей, бизнеса и инвесторов. Вениамин Кондратьев пожелал успехов в решении приоритетных задач, сил и энергии для плодотворной работы на новом ответственном посту.

В пятницу, 19 июля, депутаты Горсобрания курорта избрали Андрея Прошунина мэром Сочи. Всего на конкурс на должность нового главы города подали 14 заявок.

Мария Удовик

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