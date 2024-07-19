Спрос на кондиционеры и вентиляторы в Сочи резко возрос

В Сочи по сравнению с июлем прошлого года продажи кондиционеров выросли на 27%. Данные предоставил для «Ъ-Сочи» сервис для размещения объявлений Авито.

По данным исследования, жители Сочи предпочитают новые сплит-системы, которые составляют 63% от всех проданных кондиционеров. Средняя цена новой сплит-системы на платформе составляет 17,2 тыс. руб., тогда как подержанный вариант обойдется в 10,5 тыс. руб.

В этом году также наблюдается рост спроса на вентиляторы: их продажи увеличились на 33% в июле 2024 года. Покупатели преимущественно выбирают б/у вентиляторы, доля продаж которых составила 63%. Средняя цена новой модели вентиляторов составляет 4,4 тыс. руб., а б/у — 2,7 тыс. руб.

Мария Удовик

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