Главные новости к утру 19 июля

Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки официально согласился баллотироваться на пост президента. Он призвал граждан не допустить раскола в обществе.

В Якутии пропал вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту — тремя пассажирами и пилотом. Начата поисковая операция, СКР проводит проверку.

По данным «Союзмолока», за первые полгода выпуск молока в России вырос на 3% год к году, а по отдельным позициям (сливки, творог, йогурты) — от 9% до 23%. Но рост объемов производства не привел к снижению розничных цен, выяснил «Ъ».

В Курской области за ночь сбили 11 беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Институт развития интернета выделил Cyberia Nova еще одну субсидию до 100 млн руб. на разработку дополнений к компьютерной игре «Смута», узнал «Ъ». Речь идет о расширении образовательного режима «Смутное время» на Нижний Новгород и Ярославль.

Следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» продлили до 22 сентября. Басманный суд Москвы также продлил срок ареста всем фигурантам дела.

«Ъ» выяснил, что потенциально крупная сделка по аренде МТС (MOEX: MTSS) 10 тыс. кв. м в бизнес-центре Silver City в центре Москвы сорвалась. Оператор якобы не сумел договориться об условиях размещения сотрудников с собственником объекта O1 Properties.

Как стало известно «Ъ», Верховный суд решит, является ли соглашение о пожизненных выплатах $10 тыс. в месяц бывшей жене алиментным и позволяет ли запустить банкротство из-за долгов по нему. Вопрос возник в рамках дела о несостоятельности гражданина Чехии, за оставшееся имущество которого в РФ спорят его экс-супруга и мать внебрачных детей.

О важнейших событиях предстоящего дня — в анонсах «Ъ».