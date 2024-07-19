Следствие по делу о теракте в «Крокусе» продлили до 22 сентября

Басманный суд Москвы продлил срок ареста всем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» до 22 августа. Срок предварительного следствия по делу продлен до 22 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

22 марта в «Крокус Сити Холл» ворвалась группа вооруженных людей и открыла стрельбу, после чего устроила в здании пожар. В результате погибли 145 человек, пострадало более 500. По делу о теракте проходят 20 человек, из них 18 арестованы. Потерпевшими признано более 1700 человек, в качестве свидетелей допросили свыше 800.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «За "Крокус" обвинили не только террористов».

Лаура Кеффер