В Курской области сбили еще пять БПЛА
Над территорией Курской области был сбит один украинский беспилотник самолетного типа, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Позднее он заявил об уничтожении еще четырех БПЛА.
В общей сложности за ночь над регионом сбили уже 11 беспилотников. Информации о пострадавших нет. В прошлый раз Курская область подверглась атаке 17 июля, тогда пострадали два человека.
О военном конфликте на Украине — в материале «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».
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Основные события СВО за июль 2024 года
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