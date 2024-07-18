Шольц отклонил просьбу Зеленского сбивать ракеты РФ над Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц не согласился разрешить Украине наносить удары немецким оружием вглубь российской территории. Он также не поддержал президента Украины Владимира Зеленского, попросившего страны Запада помочь сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией.
«Я вижу такой консенсус (среди стран НАТО.— "Ъ"), что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказываются по этому поводу»,— сказал господин Шольц журналистам (цитата по газете Die Zeit).
Господин Зеленский озвучил свою инициативу на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании, стартовавшем сегодня, 18 июля. Он адресовал просьбу сбивать российские ракеты США, Великобритании, Франции, Германии и Польше.
Перехват в украинском воздушном пространстве ракет, выпущенных в западном направлении, допускается договором о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанным между Киевом и Варшавой, но польские власти отказались действовать без одобрения НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон на прошлой неделе заявил, что альянс не намерен вмешиваться в конфликт на Украине.
О позиции стран Запада — в публикации «Ъ» «Саммит с Украиной на словах».