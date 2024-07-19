ИИ поглощает технологические кадры

Американская консалтинговая компания McКinsey представила прогноз наиболее важных для компаний в 2024 году технологических тенденций — всего их пятнадцать. Эксперты сгруппировали их в пять более широких категорий: «революция искусственного интеллекта» (ИИ), «создание цифрового будущего», «границы вычислений и связи», «передовая инженерия» и «устойчивый мир». Лидером проникновения в корпоративную среду стало развитие генеративного ИИ — около четверти (26%) респондентов сообщили, что они масштабируют его использование. Эта технология также является ведущей по динамике роста занятости — в 2023 году количество связанных с ней вакансий увеличились на 341% по сравнению с 2021 годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В McKinsey определили наиболее значимые технологические тенденции в мире, развивающиеся в настоящее время. Для этого эксперты проанализировали несколько аспектов: интерес к технологиям (учитывалось количество новостей и запросов в интернете), инновации (число заявок на патенты и научных публикаций), инвестиции (объем привлеченного капитала на частном и государственном рынках) и кадровое обеспечение (соотношение квалифицированных кадров и вакансий). Всего в McKinsey выделили 15 тенденций, сгруппированные в пять категорий.

«Революция искусственного интеллекта» включает в себя технологии генеративного ИИ, прикладного ИИ и индустриализацию машинного обучения. «Создание цифрового будущего» охватывает разработку программного обеспечения следующего поколения, цифровое доверие и кибербезопасность и рост связности. «Границы вычислений и связи» — это технологии погружения в реальность, облачные и периферийные вычисления и квантовые технологии, «Передовые технологии» — перспективные направления, обеспечивающие будущее робототехники, мобильности, биоинженерии и космических технологий. В категорию «Устойчивый мир» вошли электрификация и возобновляемые источники энергии, а также климатические технологии за их пределами.

В рамках исследования эксперты также опросили около 1 тыс. респондентов из 50 стран с целью выяснить уровень внедрения каждой технологии в компаниях и корпорациях. Такая «имплантация» обычно состоит из нескольких этапов: это технические инновации и исследования, эксперименты с технологией, первоначальные пилотные проекты в бизнесе, масштабирование на весь бизнес и полномасштабное внедрение. Самой масштабируемой технологией оказался генеративный ИИ — 26% респондентов сообщили, что они наращивают их внедрение в компаниях. Аналогичные цифры и у более зрелых технологий облачных и периферийных вычислений, однако они различаются в части применения в полномасштабном режиме — 10% и 22% компаний соответственно. Наименее поддаются масштабированию технологии, связанные с будущим космоса (12%). Впрочем, весь пул передовых технологий в основном находится на первых трех этапах внедрения.

По данным McKinsey, технологии генеративного ИИ лидируют и по росту числа вакансий — в 2023 году по сравнению с 2021 годом их количество выросло на 341%, по сравнению с 2022 годом — на 111%.

Увеличение зафиксировано на фоне значительных увольнений специалистов в технологическом секторе в целом, особенно среди крупных компаний: запрос на кадры в нем сократился в 2023 году на 26% к 2022-му при масштабной миграции специалистов из одних секторов в другие. Помимо ИИ рост рабочих мест в категории «электрификация и возобновляемые источники энергии» (плюс 73% к 2021 году), что может отражать поддержку госсектором расходов на такую инфраструктуру. Среди технологий, показавших отрицательную динамику занятости, наибольшее падение зафиксировано в трендах «будущее биоинженерии» (минус 18%) и «облачные и периферийные вычисления» (минус 14%).

Венера Петрова