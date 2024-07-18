В Самаре возбуждено уголовное дело после нападения на депутата Госдумы Матвеева

В Самарской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после нападения на депутата Госдумы Михаила Матвеева, сообщило следственное управление СК РФ (СУ СКР) по региону. Политик, который последовательно выступает за ужесточение миграционной политики, был избит при попытке разнять драку местных жителей с мигрантами.

Происшествие произошло в Кировском районе города. Господина Матвеева ударили бутылкой. По информации депутата, очевидцам конфликта удалось задержать гражданина Узбекистана. Парламентарий разместил фото документов одного из напавших. Им оказался подсобный рабочий Мурод Мусуров 2004 года рождения.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, на место происшествия выехало руководство УМВД России по Самаре, а пострадавшему полицейскими вызвана бригада скорой помощи. В СУ СКР по региону сообщили, что трое участников инцидента установлены и задержаны.

В настоящее время в районе происшествия находится много сотрудников полиции. Проверяются стройки и заведения общепита, где могут находиться мигранты.

Андрей Сазонов, Самара