Импортозамещение находит инвесторов

Экс-президент Национальной компьютерной корпорации Александр Калинин инвестировал в IT-компанию «Система безопасных коммуникаций» (СБК), которая владеет правами на российский аналог Microsoft Exchange — платформу CommuniGate Pro, разработка которой ведется с 1997 года. Она используется в госсекторе и крупных корпорациях, но в последние годы была предметом спора о нарушении авторских прав, что мешало развитию продукта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Калинин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Бывший президент Национальной компьютерной корпорации (НКК, сейчас ООО «Смарт Холдинг») и бывший совладелец группы «Аквариус» Александр Калинин войдет в состав акционеров и возглавит совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций» (АО СБК). Компания владеет исключительными правами на софт CommuniGate Pro (включает почтовый сервис, сервис IP-телефонии, контакт-центр, внутренний чат и др.), отечественный аналог Microsoft Exchange. Об этом “Ъ” рассказал сам Александр Калинин. Летом 2023 года он вышел из состава учредителей «Смарт Холдинга», передав компании свои 33% бизнеса. Бенефициаром компании стал его сын Алексей Калинин (см. “Ъ” от 12 июля 2023 года). «После продажи доли в прежнем бизнесе я занялся инвестициями в другие IT-проекты»,— говорит Александр Калинин.

Совет директоров АО СБК был сформирован 16 июля, в него также входит гендиректор АО Дмитрий Старовойтов, уточнил господин Калинин. В зону ответственности совета директоров входит стратегия развития компании и продукта, общение с заказчиками, согласование бюджета и кадровых решений, а также вопросы кооперации с другими участниками рынка, говорит он. Объем инвестиций в проект господин Калинин не раскрывает, однако уточняет, что они пойдут на расширение команды разработчиков и развитие и обновление ключевого IT-продукта.

Программный продукт CommuniGate Pro был создан в 1997 году Владимиром Бутенко, распространением программы занималось АО «СталкерСофт». Среди пользователей платформы были крупные госорганы и компании, в частности, РЖД, структуры «Газпрома» и «Росатома», следует из открытых данных. После смерти Владимира Бутенко в 2018 году АО «СталкерСофт» заявило о своих правах на CommuniGate Pro, однако это оспорила дочь господина Бутенко Анна, и с 2021 года вокруг прав на CommuniGate Pro шло разбирательство о нарушении авторских прав, которые по итогу присудили госпоже Бутенко. В январе 2024 года Хорошевский суд прекратил слушания по делу (см. “Ъ” от 22 января).

АО СБК основано во второй половине 2022 года группой акционеров (их состав не раскрывается), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Гендиректором СБК является Дмитрий Старовойтов, который с 2004 по 2020 год трудился в НИИ «Восход», а также работал в Минцифры и структурах «Ростелекома». В 2023 году Анна Бутенко передала компании исключительные права на CommuniGate Pro, заявляли ранее в СБК.

Российский рынок корпоративных коммуникаций (телефония, корпоративные мессенджеры, почтовые решения и т. д.), по оценке J’son & Partners Consulting, по итогам 2023 года составил 81 млрд руб.

При ежегодном росте на 15% показатель может достичь 164 млрд руб. в ближайшие пять лет. Другие участники рынка, развивающие это направление — TrueConf, «Мой офис», Холдинг Т1 и др.

В контексте актуальности импортозамещения софтверных продуктов инвестиции в проект представляются оправданными, особенно когда речь идет о комплексных продуктах с высоким потенциалом коммерциализации, считает партнер юрфирмы О2 Consulting Дарья Носова. Инвестиции в команду СБК, возможно, позволят продукту занять хотя бы половину той доли рынка коммуникационных сервисов, которая была у CommuniGate Pro до начала судебных споров, допускает собеседник “Ъ” на IT-рыке.

Татьяна Исакова