Журналистка Наталья Морарь будет баллотироваться в президенты Молдавии

Журналистка Наталья Морарь объявила о решении принять участие в запланированных на 20 октября выборах президента Молдавии в качестве независимого кандидата. Она разместила на канале в YouTube ролик, в котором объяснила свое решение желанием добиться изменений в стране. Свою кампанию госпожа Морарь будет вести под слоганом «Перемены здесь и сейчас»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Морарь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Наталья Морарь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Мы потеряли надежду, мы потеряли уверенность. Но мы можем стать страной, о которой все будут говорить с восхищением. Надо сосредоточиться на решении внутренних проблем, мы больше не можем позволить себе ждать десятилетиями, слушая пустые обещания о далеком будущем»,— сказала Наталья Морарь.

Наталье Морарь 40 лет. Свою журналистскую карьеру Морарь начинала в России, где в 2007 году окончила социологический факультет МГУ. Начинала работать в журнале The New Times, но в конце 2007 года ей был запрещен въезд в Россию. Запрет был снят лишь в 2012 году.

В Молдавии Наталья Морарь работала телеведущей политического ток-шоу на местном телеканале TV8. Ее программу закрыли в 2021 году, когда стало известно, что отцом ее ребенка является скандально известный предприниматель Вячеслав Платон.

Вячеслав Платон, проживающий ныне в Великобритании, заочно приговорен в 2023 году Тверским судом Москвы к 20 годам колонии строгого режима за незаконный вывод денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд руб. В Молдавии предприниматель объявлен в розыск — его обвиняют в коррупции и мошенничестве. В этом году бизнесмен объявил о создании партии «Феникс Молдова».

Морарь уже третья женщина, объявившая о желании побороться за президентский пост. Первой об этом еще в прошлом году заявила действующий президент Молдавии Майя Санду. На этой неделе о решении выдвинуть свою кандидатуру объявила бывшая глава Гагаузии (автономия на юге республики) Ирина Влах.

Всего на сегодняшний день свое участие в предстоящей президентской гонке анонсировали девять человек — Майя Санду, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, экс-генпрокурор Александр Стояногло, бывшие премьер-министры Влад Филат и Ион Кику, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, бывший глава МИДа Тудор Ульяновский, Ирина Влах и Наталья Морарь. Список пока не окончательный. Избирательная кампания в стране начнется через месяц.

О начинающейся в Кишиневе президентской гонке «Ъ» подробно писал в материале «Над президентом Молдавии сгущаются кандидаты».

Владимир Соловьев